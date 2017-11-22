Користувачі зможуть дізнатися про підписку на російських «тролів» – Facebook

У компанії Facebook повідомили, що створюють портал, за допомогою якого користувач зможе дізнаватися, чи був він підписаний на сторінки чи облікові записи, пов’язані з продукуванням прихованої російської кампанії з метою вплинути на американські вибори.

У заяві Facebook йдеться, що новий інструмент дозволить користувачам дізнатися, чи не траплялися їм у період з січня 2015 до серпня 2017 року дописи, створені так званою «фабрикою тролів» , російським Агентством інтернет-досліджень.

«Важливо, щоб люди розуміли, як іноземні особи намагалися посіяти розбрат і недовіру з використанням Facebook до і після виборів в США в 2016 році», – йдеться в заяві з дописом про те, що інструмент буде доступний до кінця року.

Соціальна мережа Facebook раніше повідомила американським слідчим, що виявила факт купівлі росіянами під час президентської кампанії 2016 року реклами, спрямованої на виборців у США.

Законодавці США наприкінці минулого місяця звинуватили керівництво Facebook, Twitter і Google у нездатності запобігти ймовірним зловживання їхніми мережами з боку Росії під час президентської кампанії.

У США триває розслідування щодо можливого втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році. Розслідування ведеться в Міністерстві юстиції США, а також іще комітетах обох палат Конгресу США. Кремль будь-яке втручання заперечує.