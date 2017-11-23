Принципи чи гроші: що переважить у ПАРЄ при розгляді російського питання – ранковий ефір Радіо Свобода

Онкозахворювання – медичний «спадок» Чорнобиля;
Українська анімація: 90 років історії, перспективне майбутнє;
Російській делегації у ПАРЄ можуть повернути голос.
На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Дмитро Баркар і гості студії: директор Національного інституту раку Олена Колесник, лікар-хірург Олег Бобров, керівник паліативного напрямку благодійного фонду «Краб» Катерина Бурлак; голова оргкомітету фестивалю анімаційних фільмів «Крок» Сергій Тримбач, програмний директор цього фестивалю Олександр Шпилюк, сценарист Ярослав Войцешек, режисер анімаціі Олена Касавіна; народний депутат, член делегації України в ПАРЄ Борислав Береза, політичний аналітик фонду «Демократичні ініціативи» Марія Золкіна.
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