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23 Листопад 2017, Київ 06:24
Новини | Політика

Принципи чи гроші: що переважить у ПАРЄ при розгляді російського питання – ранковий ефір Радіо Свобода

Онкозахворювання – медичний «спадок» Чорнобиля;

Українська анімація: 90 років історії, перспективне майбутнє;

Російській делегації у ПАРЄ можуть повернути голос.

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Дмитро Баркар і гості студії: директор Національного інституту раку Олена Колесник, лікар-хірург Олег Бобров, керівник паліативного напрямку благодійного фонду «Краб» Катерина Бурлак; голова оргкомітету фестивалю анімаційних фільмів «Крок» Сергій Тримбач, програмний директор цього фестивалю Олександр Шпилюк, сценарист Ярослав Войцешек, режисер анімаціі Олена Касавіна; народний депутат, член делегації України в ПАРЄ Борислав Береза, політичний аналітик фонду «Демократичні ініціативи» Марія Золкіна.

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