Поліція Дніпра повторно оголосила в розшук жінку, яка напала з молотком на бійця АТО у театрі

У Дніпрі поліція повторно оголосила в розшук жінку, яка напала з молотком на бійця АТО у театрі. Про це Радіо Свобода повідомили 23 листопада в обласному управлінні Національної поліції.

За інформацією з поліції, Марина Меншикова, якій раніше суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, не з’являється до слідчого, її місце перебування невідоме. Відтак, за рішенням слідчого, жінку оголошено в розшук.

Як уточнили в поліції, це вже друге оголошення у розшук цієї підозрюваної. Вперше її затримали у червні 2017 року, але потім відпустили, вручивши повідомлення про підозру. Пізніше вона зникла і була оголошена у розшук.

У жовтні 2017 року стало відомо, що в Дніпрі вдруге затримали підозрювану в нападі з молотком на бійця АТО під час вистави в Оперному театрі. За попередніми даними, до цього вона перебувала на території анексованого Криму.

За інформацією з сайту Ленінського районного суду Криму, 25 вересня цей суд визнав Марину Меншикову винною в порушенні міграційного законодавства Росії, присудив штраф і видворення упродовж п’яти днів «за межі території Російської Федерації».

У жовтні 2016 року поліція Дніпра порушила кримінальне провадження через інцидент з учасником бойових дій на Донбасі у театрі опери та балету. За даними поліції, інцидент стався вихідними в антракті вистави: на балконі одна з проросійськи налаштованих відвідувачок вистави, побачивши бійця у формі, накинулась на нього з молотком. Боєць був у театрі разом з дружиною. За словами свідків, жінка «вигукувала щось про «русский мир» і нецензурно облаяла бійця та його дружину». Знаряддя злочину – молоток – у жінки вилучили. Окрім того, в сумочці у неї виявили кухонний ніж. Учасник бойових дій зазнав поранення в голову, його шпиталізували.

Інцидент мав продовження. З театру опери та балету, де стався інцидент з побиттям учасника бойових дій, звільнили артистку хору Катерину Фондуроко, яка у соцмережах висловлювалась на підтримку дій нападниці.