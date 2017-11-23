Понад 1300 іноземцям у 2017 році заборонили в’їзд в Україну за порушення порядку відвідування Криму – ДПСУ

З початку 2017 року понад 1300 іноземцям заборонили в’їзд в Україну за порушення порядку відвідування окупованої Автономної Республіки Крим. Про це повідомляє 23 листопада прес-служба Державної прикордонної служби України.

«З початку року вже складено більше 2 тисяч адміністративних протоколів за ст.204-2 КУпАП за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Крім того, прийнято більше 1300 рішень про заборону в’їзду в Україну іноземним громадянам за такі порушення, у тому числі майже 100 артистам та діячам культури», – йдеться у повідомленні.

Також за результатами моніторингу виокремлено понад 800 осіб, які, можливо, перебували на тимчасово окупованій території АР Крим. У відомстві нагадали, що в разі порушення іноземцями правил перетину адміністративного кордону з Кримом, їм не дозволяється в’їзд в Україну та ухвалюється рішення про заборону в’їзду в Україну.