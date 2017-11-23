Суд у Швеції продовжив арешт підозрюваного у квітневому нападі в Стокгольмі

У Швеції суд продовжив арешт громадянину Узбекистану Рахмату Акілову, якого підозрюють у наїзді на пішоходів у Стокгольмі в квітні цього року.

Згідно з рішенням суду в Стокгольмі, Акілов залишатиметься під вартою щонайменше до 21 грудня. Слідчі вважають, що він викрав вантажівку і в’їхав на ній у пішоходів на переповненій вулиці в центрі Стокгольма 7 квітня. Тоді загинули п’ятеро людей. Інцидент кваліфікували як теракт.

У суді зазначають, що Акілов не оскаржував прохання прокурорів продовжити його тримання під вартою.

Міністр закордонних справ Узбекистану Абдулазіз Камілов заявив у квітні, що Акілов став членом екстремістського угруповання «Ісламська держава» після того, як залишив Узбекистан у 2014 році й переїхав до Швеції.