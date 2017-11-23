Порошенко проводить зустріч з королем Бельгії – Цеголко

Президент України Петро Порошенко проводить зустріч з королем Бельгії Філіпом у Брюсселі. Про це повідомив його речник Святослав Цеголко у twitter.

Порошенко розпочав дводенний візит до Брюсселя для участі в п’ятому саміті «Східного партнерства», який відбудеться 24 листопада.

Як повідомляли в Адміністрації президента візиту заплановані переговори Порошенка з керівництвом інституцій ЄС, лідерами держав-членів ЄС та країн-партнерів «Східного партнерства». Планується також зустріч з генеральним секретарем НАТО.