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23 Листопад 2017, Київ 18:27
Новини | Міжнародні

Користь від помірного споживання кави переважає шкоду – дослідження

Науковці, які проаналізували понад 200 досліджень, стверджують, що помірне споживання кави не є шкідливим для здоров’я людей і може допомогти запобігти хворобам серця та іншим хронічним захворюванням.

«Споживання кави, схоже, в цілому безпечне в межах звичайного рівня споживання...і, швидше за все, приносить користь здоров’ю, аніж шкоду», – повідомили в британському медичному журналі (BMJ).

За підсумками двох сотень досліджень науковці дійшли висновку, що щоденне споживання трьох-чотирьох чашок кави веде до зменшення ризику появи деяких захворювань, зокрема серцево-судинних, ішемічної хвороби серця та інсульту. Так, три чашки кави на добу на 19% зменшують появу серцево-судинних захворювань, на 16% – ішемічну хворобу серця і на 30% – інсульт.

Водночас співавтор досліджень Поль Родерік із Саутгемптонського університету застеріг, що поки зарано казати, чи споживання кави призводить безпосередньо до зменшення ризиків, бо тут варто враховувати вік, можливий фактор куріння і фізичних вправ.

«У житті маємо баланс ризиків, і, задається, переваги від вживання кави перевищують ризики», – прокоментував для ВВС дослідження Пол Родерік.

У дослідження також підтверджуються попередні рекомендації медиків, що вагітні жінки повинні уникати вживання кави, або обмежити до не більш ніж 200 міліграмів кофеїну на день.

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