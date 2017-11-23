У рейтинг новаторів New Europe 100 потрапили семеро українців

У щорічний рейтинг New Europe 100, який включає 100 людей з Центральної і Східної Європи, які «змінюють суспільство, політичну ситуацію та бізнес-середовище регіону», потрапили семеро українців.

В оприлюдненому рейтингу – Максим і Юлія Гербут (засновники PassivDom – екологічно чистого будинку, частина деталей якого виробляється на 3D-принтері), Роман Зінченко (співзасновник організації Greencubator, яка сприяє енергоефективності), Ірина Прокоф’єва (співзасновник проекту «Make me better», який надає наставництво людям на початку кар’єри), Наталія Гуменюк (голова телеканалу «Громадське»), Віталій Мороз (голова підрозділу «Нових медіа» в Internews), а також Андрій Карпюк (засновник проекту BIOsens, лабораторії для перевірки безпечності продуктів харчування).

Рейтинг New Europe 100 найяскравіших громадян країн Центральної та Східної Європи, які змінюють суспільство регіону, політику чи бізнес-середовище та демонструють нові підходи до поширених проблем, складають вчетверте.

Рейтинг, до якого потрапили представники 14 країн, формували польська газета Res Publica, Google, організація Visegrad Fund і видання Financial Times.