За угодою з ЄС шістьох ймовірних піратів із Сомалі перевели на Сейшели

Шість підозрюваних сомалійських піратів перевели на Сейшельські Острови після арешту в зв’язку з нападами в південній частині Сомалі, повідомив співробітник в’язниці на Сейшельських Островах.

Підозрювані прибули в четвер в порт Вікторія, столицю країни-архіпелагу в Індійському океані.

Згідно з повідомленнями, шестеро осіб були заарештовані італійським Військово-морським флотом, розгорнутим в рамках європейської операції із боротьби з піратством. 17 листопада чоловіків помітив військовий вертоліт, коли ті нападали на контейнерний корабель і рибальське судно.

Чоловіків перевели на Сейшельські острови за угодою із ЄС.

«Угода дозволяє переслідування в судовому порядку за випадки піратства, але звинувачення буде залежати від доказів, представлених генеральному прокурору», – прокоментували в адміністрації в’язниці.

Остання аналогічна передача підозрюваних у піратстві на Сейшельські острови була в 2014 році.

За останні місяці було здійснено декілька спроб викрадень у морі, що стало тривожною ознакою можливого відродження сомалійського піратства, яке стихло з часу активного поширення в 2011 році. Багаторічні кампанії піратів порушили міжнародне судноплавство і призвели до викрадень людей, викупу багатьох сотень моряків. Військово-морські патрулі посилили за останній період свою роботу.