Суд залишив під вартою підозрюваного у причетності до вбивства журналіста Веремія

Колегія суддів Апеляційного суду Києва залишила у силі рішення суду першої інстанції стосовно Павла Бялая, підозрюваного у причетності до вбивства журналіста Вячеслава Веремія. Таким чином, суд не задовольнив клопотання захисника Бялая про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Бялай перебуватиме у СІЗО до 2 грудня, згідно з ухвалою суду першої інстанції. Окрім Павла Бялая, у справі про вбивство журналіста Вячеслава Веремія, проходить також Юрій Крисін.

Журналіста газети «Вєсті» вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Як повідомив сайт видання, Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках. Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.