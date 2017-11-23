Порошенко: Київ зробить все для отримання третього траншу від ЄС

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Київ зробить все для отримання третього траншу макрофінансової допомоги Євросоюзу.

«Я зі свого боку буду робити все від мене залежне, щоб Україна отримала макрофінансову допомогу, і ми розробили проекти нашої співпраці з Євросоюзом на майбутнє. Ключова позиція – це «візія-2020», тобто двадцять кроків України з Європейським союзом до 2020 року. Україна має виконувати свої «домашні завдання», а ЄС має виконувати ті зобов’язання, про які ми домовилися», – сказав Порошенко у Брюсселі.

За його словами, Києву залишилося декілька кроків.

Порошенко також стверджує, що за останні три місяці в Україні була «осінь реформ» – реформа освіти, охорони здоров’я, завершення судової реформи й кіберзахисту, реформа сільської медицини чи ухвалений у першому читанні закон про приватизацію.

Третьою програмою макрофінансової допомоги ЄС, яка діятиме до кінця 2017 року, загалом передбачено надання Україні трьох траншів у розмірі 600 мільйонів євро кожен, два з яких Україна вже отримала.