Прокуратура Криму при ГПУ розслідує смерть Веджіє Кашки як «умисне вбивство»

Прокуратура Криму, яка працює при ГПУ, відкрила кримінальні провадження за фактами проведення незаконних обшуків, затримань і смерті ветерана кримськотатарського національного руху.

Як повідомляє прес-служба відомства, за фактом смерті Веджіє Кашки відкрито провадження за статтею «умисне вбивство».

«23 листопада представники незаконно створених органів на території Криму, за попередньою змовою групою осіб, із погрозою застосування зброї, намагались незаконно позбавити волі відому кримськотатарську активістку Веджіє Кашку, в результаті чого їй стало зле. Після того, як карета швидкої допомоги забрала потерпілу, остання померла, не доїхавши до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Крім того, у прокуратурі зазначають, що через проведення обшуків і затримання із застосуванням спеціальних засобів (наручників) кримськотатарських активістів, зокрема Бекіра Дегерменджі, Куртсеїта Абдуллаєва, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Кязіма Аметова відкрили провадження за статтями «незаконне позбавлення волі» та «порушення недоторканності житла».

У Сімферополі вдень 23 листопада російські силовики затримали групу кримських татар. ФСБ зарахувала затриманих до членів Меджлісу, що заперечили в представницькому органі кримськотатарського народу.

У момент затримання активістів Веджіє Кашці стало зле, її відвезла з місця подій «швидка». Пізніше стало відомо, що жінка померла.

Управління ФСБ Росії в анексованому Криму звинувачує затриманих активістів у «вимаганні в особливо великому розмірі» у громадянина Туреччини.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

Україна і міжнародна спільнота неодноразово закликала Росію припинити переслідування в анексованому нею Криму.