СММ ОБСЄ: Гуґ обговорив з Захарченком обмеження діяльності спостерігачів на Донеччині

Перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Гуґ зустрівся з лідером угруповання «ДНР» Олександром Захарченком.

Як повідомляє прес-служба місії, у ході зустрічі Гуґ наголосив, що безпека спостерігачів має першочергове значення, а також на необхідності забезпечення свободи пересування спостерігачів.



За його словами, досі обмеженим є доступ спостерігачів до неконтрольованих ділянок кордону з Росією.

Представник ОБСЄ додає, що лише за листопад кількість обмежень свободи пересування склала щонайменше 23 випадки на непідконтрольній українській владі території Донеччини.

Крім того, Гуґ висловив занепокоєння у зв’язку з обстрілами поблизу об’єктів життєзабезпечення, таких як Донецька і Верхньокальміуська фільтрувальні станції. Він закликав докласти спільних зусиль для того, щоби зберегти ці об’єкти інфраструктури, відвести озброєння і провести розведення сил і засобів у цих місцях.

Угруповання «ДНР» повідомляє лише про факт цієї зустрічі.

Напередодні Александр Гуґ обговорив також із ватажком угруповання «ЛНР» Олександром Плотницьким питання перешкоджання діяльності спостерігачів місії в окремих районах Луганської області.

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані підтримуваними Росією бойовиками.