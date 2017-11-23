Косово оголосило день незалежності Албанії національним святом. У заяві уряду прем’єр-міністр Рамуш Харадінай заявив, що відзначення 28 листопада важливого для албанців дня є знаком «поваги історичних та культурних цінностей і гарних родинних і соціальних традицій».

На думку аналітиків, цей крок може посилити напруженість у відносинах із сусідньою Сербією, від якої Косово в односторонньому порядку оголосило незалежність в 2008 році. Белград звинуватив Албанію і Косово в прагненні створити «велику Албанію», вони це заперечили.

Чисельність населення Косова становить близько 1,8 мільйона людей – переважно етнічних албанців.