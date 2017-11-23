Суд відмовив у клопотанні захисту про скасування арешту Єфремова – ГПУ

Старобільський районний суд Луганської області відмовив захисту колишнього народного депутата від Партії регіонів Олександра Єфремова в скасуванні запобіжного заходу у вигляді тримання його під вартою.

«В ході судового засідання допитано одного свідка обвинувачення та розглянуто клопотання сторони захисту про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За результатами розгляду суд залишив Олександра Єфремова під вартою. Судовий розгляд у кримінальному провадженні триває», – йдеться в повідомленні прес-служби ГПУ на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, наступне засідання відбудеться 28 листопада о 10:00, під час якого запланований допит двох свідків обвинувачення.

Генеральна прокуратура України 4 січня направила до суду обвинувальний акт стосовно Єфремова. Його обвинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА; у пособництві в захопленні Управління СБУ в Луганській області; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності угруповання «ЛНР»; державній зраді.

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 13 січня 2017 року Єфремова із Києва конвоювали до Старобільська, де він і нині перебуває під арештом.