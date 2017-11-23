Мовлення українського радіо на окупований Крим складно заглушити – Хоркін

Мовлення українського радіо, що відбувається на середніх хвилях, через технічні особливості складно заглушити у зв'язку з використанням потужних передавачів. Про це Радіо Крим.Реалії повідомив генеральний продюсер «Українського радіо» Дмитро Хоркін.

«Це АМ діапазон, він дуже популярний в країнах з великою територією, в тому числі в США. Ми працюємо на передавачі потужністю в тисячу чотириста тридцять один кілогерц. Передавачі, які працюють на середніх хвилях, дуже потужні, на відміну від FM-мовлення, тому середні частоти складно глушити. Цей передавач працює на частоті 549 кілогерц, один передавач споживає 500 кіловат, це дуже велика потужність», – зазначив Хоркін.

Він додав, що на утримання передавачів, що використовуються для здійснення мовлення на територію окупованого Криму, необхідно близько 14 мільйонів гривень на рік.

З 4 вересня в ФМ-діапазоні на частоті 105,9 МГц розпочалося цілодобове мовлення Радіо Крим.Реалії, яке також спільно з Національною суспільною радіокомпанією України продовжує мовлення на окупований Крим на середніх хвилях АМ на частоті 549 кГц.