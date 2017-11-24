У бою поблизу Кримського на Луганщині загинули четверо українських військових – штаб

У бою, який 23 листопада вісім годин тривав поблизу села Кримського на Луганщині, загинули четверо українських військових, ще двоє зазнали поранень, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. У цілому втрати Збройних сил України в зоні бойових дій склали п’ять людей загиблими, четверо – пораненими.

Як ідеться в ранковому зведенні, загалом за минулу добу підтримувані Росією бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. «Майже у кожному випадку військовослужбовці Збройних сил України відповідали противнику прицільним вогнем», – ідеться в повідомленні.

Українські військові також стверджують, що втрати сепаратистів склали вісім осіб убитими, дев’ять – пораненими.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про шість порушень перемир’я з боку українських військових, вказуючи на обстріли трьох населених пунктів, але подробиць не вказують. В угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії 23 листопада.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.