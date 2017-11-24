У Киргизстані відбулася інавгурація президента Жеенбекова

У столиці Киргизстану Бішкеку 24 листопада відбулася урочиста церемонія вступу на посаду президента Сооронбая Жеенбекова. Він замінив президента Алмазбека Атамбаєва, якому висуватися на новий термін забороняла конституція.

Жеенбеков був прем’єр-міністром з квітня 2016 року по серпень 2017 року. Згідно з офіційними результатами, Жеенбеков виграв вибори 15 жовтня, здобувши 54% голосів. Критики заявили, що колишній президент Атамбаєв використовував суди, правоохоронців та інші важелі влади, щоб сприяти перемозі Жеенбекова.

Головний суперник Жеенбекова Омурбек Бабанов, який здобув близько третини голосів, стверджував, що голосування було затьмарене порушеннями. Міжнародні спостерігачі назвали вибори 15 жовтня конкурентними та прозорими, але зазначили, що під час підрахунку відзначені «численні та значні проблеми», а також що «зловживання державними ресурсами, тиск на виборців та купівля голосів залишаються проблемою».

Інавгурація Жеенбекова є першою мирною передачею влади від одного обраного президента до іншого в будь-якій країні Центральної Азії після розпаду Радянського Союзу в 1991 році.