«Динамо» та «Зоря» програли в Лізі Європи

Обидва українські учасники Ліги Європи програли свої поєдинки п’ятого туру. Динамівці Києва, які вже гарантували собі вихід до 1/16 фіналу, в Албанії програли клубу «Скендербеу» – 2:3. Попри поразку, кияни з 10 очками далі очолюють групу В.

На друге місце в цьому квартеті вийшли футболісти сербського «Партизана», які переграли швейцарську команду «Янґ Бойз» – 2:1. Белградський клуб набрав вісім очок і став недосяжним для суперників. На початку грудня «Динамо» і «Партизан» у Києві позмагаються за перше місце в групі.

Луганська «Зоря» програла на виїзді шведському «Остерсунду» – 0:2. В іншому матчі групи J іспанський «Атлетик» переграв німецьку «Герту» – 3:2. Тепер «Остерсунд» має 10 очок, «Атлетик» – вісім, «Зоря» – шість, «Герта» – чотири. В останньому турі у Львові лише перемога над «Атлетиком» лише перемога принесе луганчанам путівку до 1/16 фіналу Ліги Європи.