ЄС зміцнить партнерство з Вірменією на саміті в Брюсселі

Лідери Європейського союзу та шести країн Східного партнерства проводять 24 листопада в Брюсселі саміт, метою якого є поглиблення зв’язків між ЄС та державами пострадянського простору.

Очікується, що головною подією саміту стане підписання угоди про зміцнення партнерства між ЄС та Вірменією. На відміну від угод із Грузією, Молдовою та Україною, ці домовленості не передбачають запровадження зони вільної торгівлі.

Вірменія раніше обговорювала укладення договору, подібного до угод про асоціацію з ЄС. Проте президент Вірменії Серж Сарґсян відмовився від угоди в 2013 році під тиском Росії, а Вірменія пізніше приєдналася до Євразійського економічного союзу, очолюваного Москвою. Сарґсян розповів Радіо Свобода, що немає жодного протиріччя між партнерством Єревана з ЄС та його членством у очолюваному Росією об’єднанні.

Перед самітом, 21 листопада, офіційний Мінськ заявив, що делегацію Білорусі очолить міністр закордонних справ Володимир Макей. У жовтні джерела в Євросоюзі повідомили Радіо Свобода, що Лукашенко отримав запрошення «без обмежень», подібно до лідерів інших п’яти держав Східного партнерства – Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови та України.