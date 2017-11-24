США: адвокати Флінна перестали ділитися з юристами Трампа даними про розслідування Мюллера – ЗМІ

Адвокати колишнього радника президента США з національної безпеки Майкла Флінна перестали ділитися з юристами Дональда Трампа деталями розслідування імовірного втручання Росії в американські вибори, яке здійснює спеціальний прокурор Роберт Мюллер, повідомляє газета The New York Times. Раніше між ними був договір про обмін інформацією, вказує видання і додає, що нові повідомлення можуть опосередковано свідчити: Флінн розпочав співпрацювати з прокурором Мюллером.

На початку листопада американська компанія NBC News повідомила, що спеціальний прокурор Роберт Мюллер у своєму розпорядженні має достатні свідчення, щоб висунути звинувачення Майклу Флінну та його синові. Журналісти, посилаючись на різні джерела, знайомі з ходом розслідування, повідомили, що слідча група Мюллера вивчає факти відмивання грошей і обману федеральних агентів.

Розслідування можливих зв'язків виборчого штабу Трампа з представниками Росії, а також імовірного втручання Москви у вибори здійснюють спеціальний комітет Конгресу США, Федеральне бюро розслідувань і спецпрокурор Роберт Мюллер. Американські спецслужби впевнені, що російська влада стоїть за хакерськими атаками на сайт Демократичної партії і передвиборну команду кандидата від цієї партії Хілларі Клінтон з метою вплинути на результат виборів. Дональд Трамп неодноразово відкидав ці звинувачення.

Майкл Флінн прослужив на посаді радника Трампа лише 24 дні й подав у відставку після того, як стало відомо, що він подав неправдиві відомості щодо своїх контактів із російськими дипломатами.