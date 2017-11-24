Саміт «Східного партнерства» – не про розширення, але сусідні держави невдоволеними не будуть – Юнкер

Про вступ України до ЄС сьогодні не йдеться, заявляє голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

«Сьогоднішня тема – не розширення, чи вступ України. Ми розвиваємо найкращим можливим способом наші відносини з цією країною. Я не дуже задоволений усім розвитком ситуації, але більшість із подій рухаються в правильному напрямку», – сказав Юнкер 24 листопада перед початком саміту в Брюсселі.

Голова Єврокомісії також пояснює, що Євросоюз намагається розвивати й поглиблювати свої відносини з «важливими сусідами». «Вони мають бути задоволені, і так і станеться», – додає Юнкер.

П’ятий саміт «Східного партнерства» 24 листопада розпочав роботу в Брюсселі. Ініціатива «Східного партнерства» включає Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну. Голови держав та урядів 28 країн-членів ЄС та шести країн-партнерів мають на меті оцінити результати, досягнуті з моменту проведення останнього саміту в Ризі 2015 року, розглянути вигоди, які отримали громадяни шести країн-учасниць «Східного партнерства», а також обговорити майбутню співпрацю.

Для підтримки розвитку «Східного партнерства» ЄС визначив 20 ключових завдань на період до 2020 року. Ця робота, кажуть в ЄС, має здійснюватися у чотирьох сферах: зміцнення економіки, тобто економічний розвиток та розширення ринкових можливостей; ефективне державне управління, а саме зміцнення інститутів та належне управління; посилення взаємодії, зокрема, щодо енергоефективності, охорони навколишнього середовища, та боротьба з наслідками змін клімату; розвиток суспільства: підвищення мобільності та розширення міжлюдських контактів.