У Кривому Розі оголосили День жалоби за загиблим в Іловайському котлі бійцем

У Кривому Розі сьогодні оголосили день жалоби за загиблим в Іловайському котлі солдатом 40-го окремого мотопіхотного батальйону «Кривбас» Сергієм Конопацьким. Таке розпорядження підписав міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул.

Як повідомили в мерії Кривого Рогу, у день жалоби в місті приспустять державні прапори України, скасують розважальні заходи, внесуть відповідні зміни до програм місцевого телебачення і радіо.

За інформацією міської ради, прощання із загиблим відбудеться 24 листопада. Перепоховають військового на цвинтарі у селі Широка Дача неподалік Кривого Рогу.

За даними волонтерів, 41-річний Сергій Конопацький, загинув при виході з Іловайського котла, у так званому «зеленому коридорі» на дорозі біля села Чумаки 29 серпня 2014 року під час бою. У вересні 2014 року його тіло було привезене до Запоріжжя волонтерами -пошуковцями. Він був похований як невідомий солдат на цвинтарі в Запоріжжі. Ідентифікований згодом за допомогою ДНК.

23 листопада на Дніпропетровщині попрощались із бійцем «Кривбасу», оператором-навідником БМП, 25-річним Олегом Павлюком, загиблим під Дебальцевим у лютому 2015 року: в БМП влучив снаряд. Його тіло як тіло невідомого солдата було поховане на цвинтарі в Запоріжжі. Його ідентифікували за аналізами ДНК-експертизи. Сам боєць досі вважався безвісти зниклим.

За даними з Книги пам’яті, станом на 1 травня 2017 року в зоні АТО загинули 413 бійців, уродженців Дніпропетровської області.