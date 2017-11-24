Україні пропонують багато, але вона всього не використовує – Ґрібаускайте

Лише від України залежить, скільки можливостей, які надає їй Євросоюз вона використає, та коли саме вона зможе приєднатися до ЄС. Так перед початком саміту «Східного партнерства» у Брюсселі 24 листопада висловилася президент Литви Даля Ґрібаускайте.

«Як тільки Україна буде готова, вона приєднається до клубу, але до того попереду ще є тривалий шлях», – наголосила Ґрібаускайте, зазначивши, що тільки від держав «Східного партнерства» залежить те, як ефективно та якими темпами вони будуть використовувати фінансові ресурси, надані ЄС, та підтримку, яку співдружність їм пропонує.

Ґрібаускайте також наголосила на тому, що ЄС уже виділив Україні чимало фінансових ресурсів, але ця держава використовує їх неповністю.

«З 12 мільярдів євро вони використали тільки дві третини. Їм запропоновані також макрофінансові ресурси, але за окремих умов. Тож тільки від країн-партнерів залежить, як вони використовують запропоновані нами ресурси та підтримку», – заявила Ґрибаускайте у Брюсселі перед початком саміту «Східного партнерства».

П’ятий саміт «Східного партнерства» 24 листопада розпочав роботу в Брюсселі. Ініціатива «Східного партнерства» включає Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну. Голови держав та урядів 28 країн-членів ЄС та шести країн-партнерів мають на меті оцінити результати, досягнуті з моменту проведення останнього саміту в Ризі 2015 року, розглянути вигоди, які отримали громадяни шести країн-учасниць «Східного партнерства», а також обговорити майбутню співпрацю.

Для підтримки розвитку «Східного партнерства» ЄС визначив 20 ключових завдань на період до 2020 року. Ця робота, кажуть в ЄС, має здійснюватися у чотирьох сферах: зміцнення економіки, тобто економічний розвиток та розширення ринкових можливостей; ефективне державне управління, а саме зміцнення інститутів та належне управління; посилення взаємодії, зокрема, щодо енергоефективності, охорони навколишнього середовища, та боротьба з наслідками змін клімату; розвиток суспільства: підвищення мобільності та розширення міжлюдських контактів.