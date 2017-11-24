Мей на саміті «Східного партнерства»: Британія сподівається на спільну позицію щодо безпеки і дій Росії

Країни «Східного партнерства» і ЄС сьогодні повинні знову підтвердити свою готовність та бажання протистояти викликам від Росії, заявила перед початком саміту в Брюсселі прем’єр-міністр Британії Тереза Мей.

«Росія загрожує розвиткові держав східного сусідства та намагається посіяти розкол в нашій колективній безпеці. Тож я з нетерпінням очікую на сьогоднішнє підтвердження нашої готовності дотримуватися зобов’язань разом працювати й спільно боротися із цими спільними викликами і щодо безпеки, і щодо розвитку», – заявила Тереза Мей.

Голова уряду Великобританії запевняє, що її країна продовжуватиме свою роль лідера у забезпеченні миру на континенті.

«Об’єднане Королівство беззастережно віддане продовженню дотримання лідируючих позицій у підтримуванні безпеки в Європі. Можливо, ми виходимо з Європейського союзу, але ми не покидаємо Європу», – додала Мей.

5-й саміт «Східного партнерства» розпочав свою роботу в Брюсселі. Ініціатива «Східного партнерства» включає Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну. Голови держав та урядів 28 країн-членів ЄС та шести країн-партнерів мають на меті оцінити результати, досягнуті з моменту проведення останнього саміту в Ризі 2015 року, розглянути вигоди, які отримали громадяни шести країн-учасниць «Східного партнерства», а також обговорити майбутню співпрацю.

Для підтримки розвитку «Східного партнерства» ЄС визначив 20 ключових завдань на період до 2020 року. Ця робота, кажуть в ЄС, має здійснюватися у чотирьох сферах: зміцнення економіки, тобто, економічний розвиток та розширення ринкових можливостей; ефективне державне управління, а саме: зміцнення інститутів та належне управління; посилення взаємодії, зокрема, щодо енергоефективності, охорони навколишнього середовища, та боротьба з наслідками змін клімату; розвиток суспільства: підвищення мобільності та розширення міжлюдських контактів.