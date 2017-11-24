Турчинов: російське керівництво збільшило військовий контингент на Донбасі, але ЗСУ контролюють ситуацію

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що російське керівництво збільшило військовий контингент на окупованій території Донбасу, але ЗСУ контролюють ситуацію.

«Ви маєте інформацію, що відбуваються різні конфліктні ситуації між різними кримінальними угрупованнями, які входять до окупаційної адміністрації на окупованих територіях сходу нашої країни. І в зв’язку з цим загостренням російське військове керівництво збільшило військовий контингент, російський контингент, що розташований на цій території», – сказав Турчинов.

Він наголосив, що після збільшення військового контингенту на Донбасі, зрозуміло, що будуть «загострення, але Збройні сили України контролюють ситуацію».



Російська сторона наразі цю заяву не коментувала, але раніше у Кремлі відмовлялися від коментарів ситуації на Луганщині.

Центр Луганська, який перебуває під контролем підтримуваних Росією бойовиків угруповання «ЛНР», вже кілька днів патрулюють озброєні люди. За повідомленнями, йдеться про конфлікт між ватажком угруповання «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «міністром внутрішніх справ» у цьому угрупованні Ігорем Корнетом. 22 листопада Ігор Плотницький звинуватив Ігоря Корнета у спробі «державного перевороту». Вже тоді з’явилася інформація, що Плотницький виїхав до Москви, проте згодом він це спростував. У свою чергу, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що у центрі Луганська фіксують військові машини і невстановлених озброєних осіб.

Увечері 21 листопада у Києві президент України Петро Порошенко через події в Луганську провів засідання воєнного кабінету РНБО.

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані підтримуваними Росією бойовиками. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків, Москва ці звинувачення відкидає.