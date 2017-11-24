Представник ОБСЄ стурбований ситуацією українських журналістів Семени, Сущенка і Асєєва

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір під час свого візиту до Москви 23 листопада висловив стурбованість становищем засудженого в анексованому Криму журналіста Миколи Семени, заарештованого в Москві Романа Сущенка і затриманого в Донецьку блогера і журналіста Станіслава Асєєва. Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ.

Арлем Дезір також закликав Росію активізувати зусилля щодо забезпечення безпеки журналістів і свободи ЗМІ.

При цьому він додав, що всі заходи і законодавчі ініціативи, що стосуються засобів масової інформації, мають повністю відповідати міжнародному праву про свободу висловлення поглядів.

Автора Радіо Свобода і Крим.Реалії, кримського журналіста Миколу Семену російська влада звинувачували в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Залізничний районний суд Сімферополя 22 вересня призначив Миколі Семені покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

Микола Семена стверджує, що у своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне висловлення думки».

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала кореспондента інформаційної агенції «Укрінформ» Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю». Відтоді Сущенко перебуває під арештом. Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

Зв’язок із донецьким блогером і автором проекту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії Станіславом Асєєвим, відомим за псевдонімом Станіслав Васін, зник 2 червня. Бойовики понад місяць відмовлялися вказати, де перебуває Асєєв. 16 липня екс-депутат Верховної Ради Єгор Фірсов заявив, що представники угруповання «ДНР» підтвердили утримання в заручниках журналіста Станіслава Асєєва і дозволили йому зустрітися з матір’ю.