ЗМІ: щонайменше 50 людей загинули внаслідок нападу на мечеть у Єгипті

Єгипетські чиновники та державні ЗМІ заявили, що десятки людей загинули внаслідок нападу на мечеть в Північному Синаї.

Державні ЗМІ повідомили, що понад 50 людей загинули під час нападу на мечеть у місті Бір-аль-Абд, яке розташоване приблизно в 40 кілометрах від столиці провінції Ель-Аріш.

Агенція Associated Press з посиланням на трьох поліцейських повідомила, що нападники на чотирьох позашляховиках відкрили вогонь по вірянах в мечеті під час щотижневих п’ятничних молитов.

Інформаційне державне агентство Мена з посиланням на офіційне джерело повідомило про те, що в результаті нападу загинули щонайменше 54 людини та 75 людей травмовані.