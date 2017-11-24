У декларації «Східного партнерства» закликали до врегулювання невирішених конфліктів в регіоні

Європейські лідери у декларації саміту «Східного партнерства» закликали до мирного врегулювання невирішених конфліктів в регіоні.

«Учасники зустрічі глибоко стурбовані продовженням порушень принципів міжнародного права в багатьох частинах регіону. Учасники саміту закликають до поновлення зусиль, спрямованих на сприяння мирному врегулюванню невирішених конфліктів в регіоні на основі принципів та норм міжнародного права... Учасники зустрічі на вищому рівні вітають зусилля та посилену роль ЄС у врегулюванні конфліктів та зміцненні довіри в рамках або на підтримку існуючих узгоджених форматів та процедур переговорів, зокрема, за наявності належної присутності на місцях», – йдеться в оприлюдненій декларації.

У документі також є пункт щодо європейських прагнень країн-партнерів – визнаються європейські прагнення та європейський вибір зацікавлених партнерів, як зазначено в Угодах про асоціацію.

«Угоди передбачають прискорення політичної асоціації та економічної інтеграції з Європейським Союзом. Учасники саміту вітають підтримку ЄС у їх реалізації», – додається в декларації.

П’ятий саміт «Східного партнерства» 24 листопада розпочав роботу в Брюсселі. Ініціатива «Східного партнерства» включає Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну. Голови держав та урядів 28 країн-членів ЄС та шести країн-партнерів мають на меті оцінити результати, досягнуті з моменту проведення останнього саміту в Ризі 2015 року, розглянути вигоди, які отримали громадяни шести країн-учасниць «Східного партнерства», а також обговорити майбутню співпрацю.