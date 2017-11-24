МЗС перевіряє, чи є українці серед потерпілих від вибуху в Єгипті, де вже загинули понад 180 людей

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що перевіряють інформацію про можливу наявність громадян України серед потерпілих від вибуху в мечеті у Єгипті. Як повідомили у департаменті консульської служби МЗС у Twitter, зараз консул взаємодіє з місцевою поліцією для з’ясування відповідної інформації.

«Яка жахлива трагедія в Єгипті. Наші думки з жертвами ницого нападу на мечеть», – написала у соцмережі речниця МЗС України Мар’яна Беца.

За оновленими даними, кількість загиблих внаслідок нападу на мечеть в Північному Синаї зросла до щонайменше 184 людей. За даними державного телебачення, 120 людей зазнали поранень. Напад бойовиків стався на мечеть у місті Бір-аль-Абд, за приблизно 40 кілометрів від столиці провінції Ель-Аріш. Жодне з угруповань поки не взяло відповідальності за напад.

В країні влада оголосила триденну жалобу.