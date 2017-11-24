Суд окупованого Криму заарештував на 2 місяці трьох затриманих напередодні активістів

Київський районний суд Сімферополя 24 листопада залишив під вартою на два місяці, до 15 січня, трьох затриманих напередодні кримськотатарських активістів Бекіра Дегерменджі, Руслана Трубача і Асана Чапуха, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Згідно з повідомленням, рішення щодо затриманих винесли підконтрольні кремлю судді Віктор Можелянський та Яніна Охота.

Російські силовики стверджують, що в ході обшуків у будинках кримськотатарських активістів виявили зброю, наркотики і екстремістські матеріали.

В анексованому Криму, у Сімферополі, вдень 23 листопада силовики затримали групу кримських татар. ФСБ зарахувала затриманих до членів Меджлісу кримських татар, що спростували в представницькому органі кримськотатарського народу. Управління ФСБ Росії в анексованому Криму звинувачує затриманих активістів у «вимаганні в особливо великому розмірі» у громадянина Туреччини.

У момент затримання активістів Веджіє Кашці стало зле, її відвезла з місця подій «швидка». Пізніше стало відомо, що жінка померла. Прокуратура Криму при ГПУ заявила, що розслідує смерть Веджіє Кашки як «умисне вбивство».

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

Україна і міжнародна спільнота неодноразово закликала Росію припинити переслідування в анексованому нею Криму.