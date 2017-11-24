Українців серед жертв вибуху у єгипетській мечеті немає – консули

За попередньою інформацією, громадян України немає серед постраждалих і загиблих під час вибуху в єгипетській мечеті. Про це йдеться в повідомленні департаменту консульської служби МЗС у Twitter.

Раніше у відомстві також повідомили, що контактують з місцевою поліцією для отримання інформації щодо громадянства постраждалих.

У МЗС України назвали «ницим нападом» атаку бойовиків на мечеть у місті Бір-аль-Абд, жертвами якої стали понад 180 людей і близько 120 були поранені. Жодне з угруповань поки не взяло відповідальності за напад. У Єгипті влада оголосила триденну жалобу.

