Порошенко заявив про домовленість з ЄС щодо макрофінансової допомоги Києву на 2018-2019 роки

Президент України Петро Порошенко заявив про досягнення домовленості щодо програми макрофінансової допомоги Євросоюзу Україні на 2018-2019 роки.

«Домовилися про те, що наступного тижня Єврокомісія випустить комюніке про дуже амбітний план макрофінансової допомоги на 2018-2019 роки, три транші. Такий самий обсяг і починає працювати з січня 2018 року», – сказав він на брифінгу в Брюсселі.

За його словами, макрофінансова допомоги стимулюватиме Україну в проведенні реформ.

«У нас є домовленість не розголошувати цифри, але оскільки ви дуже добре обізнані, ми домовилися, що обсяги будуть приблизно ті самі, як і третій транш», – сказав президент.

Напередодні глава представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі в інтерв’ю виданню «Європейській правді» повідомив, що Україна незабаром може втратити можливість отримати 600 мільйонів євро останнього траншу ЄС, якщо не виконає низку вимог.

Третьою програмою макрофінансової допомоги ЄС, яка діятиме до кінця 2017 року, загалом передбачено надання Україні трьох траншів у розмірі 600 мільйонів євро кожен, два з яких Україна вже отримала.