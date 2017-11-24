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24 Листопад 2017, Київ 21:30
Новини | Суспільство

Прокуратура Криму при ГПУ віддала до суду справу про передачу 52 картин на окупований півострів

Прокуратура Криму при ГПУ передала до суду кримінальну справу щодо співробітників Маріупольського краєзнавчого музею, які в березні 2014 року незаконно передали в анексований Росією Крим 52 картини художників XVIII-XIX століть, повідомляє 24 листопада прес-служба відомства.

«У Жовтневий районний суд Маріуполя направлено для розгляду по суті обвинувальні акти стосовно колишнього директора КУ «Маріупольський краєзнавчий музей» і завідувача відділу фондів Художнього музею імені А.І. Куїнджі – філії КУ «Маріупольський краєзнавчий музей», – йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що кримінальне провадження проводять за статтею 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). Санкції статті передбачають від 2 до 5 років позбавлення волі.

Прокуратура Криму раніше повідомляла, що дії працівників Маріупольського музею заподіяли державі шкоду на понад мільйон доларів США.

Управління Національної поліції в Криму 17 серпня повідомило, що 52 картини з Музейного фонду України оголосили в державний та міждержавний розшук. Пізніше в Інтерполі запевнили, що полотна не перебувають у розшуку.

У Мінкульті Криму заявили, що картини, оголошені в розшук управлінням Нацполіції в Криму, належать Сімферопольському художньому музею, де і перебувають зараз.

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