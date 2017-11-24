Прокуратура Криму при ГПУ віддала до суду справу про передачу 52 картин на окупований півострів

Прокуратура Криму при ГПУ передала до суду кримінальну справу щодо співробітників Маріупольського краєзнавчого музею, які в березні 2014 року незаконно передали в анексований Росією Крим 52 картини художників XVIII-XIX століть, повідомляє 24 листопада прес-служба відомства.

«У Жовтневий районний суд Маріуполя направлено для розгляду по суті обвинувальні акти стосовно колишнього директора КУ «Маріупольський краєзнавчий музей» і завідувача відділу фондів Художнього музею імені А.І. Куїнджі – філії КУ «Маріупольський краєзнавчий музей», – йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що кримінальне провадження проводять за статтею 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). Санкції статті передбачають від 2 до 5 років позбавлення волі.

Прокуратура Криму раніше повідомляла, що дії працівників Маріупольського музею заподіяли державі шкоду на понад мільйон доларів США.

Управління Національної поліції в Криму 17 серпня повідомило, що 52 картини з Музейного фонду України оголосили в державний та міждержавний розшук. Пізніше в Інтерполі запевнили, що полотна не перебувають у розшуку.

У Мінкульті Криму заявили, що картини, оголошені в розшук управлінням Нацполіції в Криму, належать Сімферопольському художньому музею, де і перебувають зараз.