У Німеччині лідер СДПН Мартін Шульц погодився на переговори про коаліцію

Голова партії соціал-демократів Німеччини Мартін Шульц після 8-годинного обговорення з керівництвом партії заявив про коригування своєї позиції і готовність вступити на запрошення президента країни Франка-Вальтера Штайнмайєра у переговори з блоком партій ХДС і ХСС щодо можливого формування уряду.

Зустріч Штайнмайєра з Мартіном Шульцем, Ангелою Меркель і Горстм Зеегофером призначена на 30 листопада, повідомив лідер соціал-демократів.

Шульц, виступаючи перед пресою, заявив при цьому, що будь-яка напрацьована сторонами угода буде поставлена на голосування усіх членів партії і вступить в силу тільки в разі її схвалення. Переговори, за словами Шульца, можуть тривати декількох тижнів.

У канцелярії президента Німеччини раніше повідомили, що наступного тижня Франк-Вальтер Штайнмайєр проведе спільну зустріч із лідерами християнських демократів і соціал-демократів.

20 листопада стало відомо, що переговори про створення урядової коаліції в Німеччині завершилися провалом після виходу з них Вільної демократичної партії. У вересні, відразу після парламентських виборів, про перехід в опозицію заявила Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН).