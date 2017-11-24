У виборах президента Чехії візьмуть участь 9 кандидатів – МВС

Міністерство внутрішніх справ Чехії повідомило, що для участі у виборах президента Чехії зареєструвалися дев’ять кандадатів. Згідно з повідомленням, на посаду президента претендують, зокрема, чинний президент Мілош Земан, колишній прем’єр-міністр Мірек Тополанек, колишній голова Академії наук Чехії, професор фізичної хімії Їржі Драгош, бізнесмен і міліардер Міхал Горачек, дипломат і політик Павел Фішер. Жінок серед кандидатів на посаду президента Чехії немає.

Серед кандидатів є також колишній керівник Škoda Auto Вратіслав Кулганек, який разом із Земаном потрапляють у категорію найстарших за віком (73 роки), а також – наймолодший претендент на президентське крісло – лікар Марек Гілшер, якому 41 рік.

За законодавством, президентом Чеської Республіки може бути обраний громадянин, якому на день виборів виповнилося 40 років. Президент обирається в прямих виборах терміном на п’ять років.

Вибори президента Чехії заплановані на 12-13 січня 2018 року.