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25 Листопад 2017, Київ 12:35
Новини | Міжнародні

Грузія: внаслідок пожежі в готелі у Батумі загинули 11 людей

У Грузії внаслідок пожежі в готелі «Леогранд» у Батумі загинули 11 людей.

Як повідомляє МВС країни, загинули 10 громадян Грузії і громадянин Ірану.

За даними МВС Грузії, ще 21 людину госпіталізували, серед постраждалих один пожежний-рятувальник.

Як повідомив керівник МВС Грузії Георгій Гахар, кримінальну справу, порушену у зв’язку з пожежею, буде перекваліфіковано, а винні в недотриманні протипожежних норм будуть покарані. Нині розслідування ведеться за статтею «порушення правил протипожежної безпеки, що спричинило смерть двох і більше осіб».

Пожежа у багатоповерхівці, п’ятизірковому готелі «Леогранд», почалася 24 листопада. Займання, за попередніми даними, сталося на четвертому поверсі, дим вентиляційною системою швидко поширився по всій будівлі.

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