Британія: у Лондоні під час евакуації у метро постраждали 9 людей

У столиці Великої Британії, Лондоні, після повідомлень про стрілянину поліція евакуювала людей з кількох станцій метро.

Під час евакуації почалася паніка і тиснява, в лікарнях опинилися дев’ятеро людей: одна людина отримала сильну травму ніг, у решти – незначні ушкодження.

Інцидент стався ввечері 24 листопада, коли громадський транспорт і торгові центри були переповнені. При цьому слідів стрілянини або постраждалих в результаті перестрілки поліцейські не виявили.

Поліцейські вважають, що на станції Оксфорд Серкус сталася сутичка між двома невідомими. Влада опублікували їхні фото і розшукують можливих свідків. Метро відновило роботу.

Після недавніх нападів в Лондоні влада Великобританії оцінює рівень терористичної загрози в країні як «серйозний». Це означає, що новий теракт «дуже ймовірний».