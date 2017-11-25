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25 Листопад 2017, Київ 12:34
Новини | Події

Британія: у Лондоні під час евакуації у метро постраждали 9 людей

Поліцейські поблизу станції метро Оксфорд Серкус, 24 листопада 2017 року

У столиці Великої Британії, Лондоні, після повідомлень про стрілянину поліція евакуювала людей з кількох станцій метро.

Під час евакуації почалася паніка і тиснява, в лікарнях опинилися дев’ятеро людей: одна людина отримала сильну травму ніг, у решти – незначні ушкодження.

Інцидент стався ввечері 24 листопада, коли громадський транспорт і торгові центри були переповнені. При цьому слідів стрілянини або постраждалих в результаті перестрілки поліцейські не виявили.

Поліцейські вважають, що на станції Оксфорд Серкус сталася сутичка між двома невідомими. Влада опублікували їхні фото і розшукують можливих свідків. Метро відновило роботу.

Після недавніх нападів в Лондоні влада Великобританії оцінює рівень терористичної загрози в країні як «серйозний». Це означає, що новий теракт «дуже ймовірний».

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