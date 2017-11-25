Штаб АТО заявляє про можливі провокації з боку бойовиків на Донеччині

Штаб АТО заявляє про можливі провокації з боку підтримуваних Росією бойовиків через заплановане відвідування представників Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ населених пунктів Гладосове і Травневе на Донеччині.

«З огляду на те, що сьогодні представники СММ ОБСЄ планують відвідати населені пункти Гладосове і Травневе, штаб АТО очікує провокацій на цьому напрямку від бойовиків НВФ ОРДЛО. Ми відстежуємо ситуацію на цій ділянці лінії розмежування і будемо інформувати громадськість і світова спільнота про можливі провокації», – йдеться в повідомленні прес-центру штабу.

Наразі донецькі бойовики цієї заяви не коментували.

У штабі АТО раніше повідомили, що за минулу добу у зоні бойових дій на Донбасі зафіксували 17 порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією бойовиків.

Натомість в угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових у 25 порушень режиму тиші, а в угрупованні «ЛНР» – у восьми порушеннях.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.