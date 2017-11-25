СБУ заявляє про викриття механізму накручування голосів під петицією про імпічмент президента

Служба безпеки України заявляє про викриття механізму штучного накручування голосів під час подання петиції про імпічмент президента України на сайті міськради Івано-Франківська, яку було зареєстровано з ІР-адреси однієї з країн Центральної Азії.

Як повідомляє прес-служба відомства, оперативники спецслужби встановили, що ця петиція була зареєстрована через IP-адресу однієї з країн Центральної Азії, а «звернення з неправдивими вимогами було підписано громадянином України, якого підозрюють у сепаратизмі, він на той момент вже перебував під вартою».

За даними СБУ, для IP-адреси створили електронну пошту, зареєстровану з використанням серверного обладнання, розташованого на непідконтрольній українській владі території Луганської області.

На момент, коли під петицією було проставлено вже понад 700 облікових записів, встановили, що лише шість із них – реальні користувачі інтернету, а інші мають явні ознаки «ботів», стверджують у відомстві.

СБУ закликає «не піддаватися на провокації» і нагадує, що питання імпічменту президента не належить до повноважень міських рад.

«Мета надати широкого розголосу такій інформації спрямована виключно на штучне розхитування ситуації всередині країни. СБУ просить ретельно перевіряти джерела походження інформації і не грати на руку агресору», – заявляють у відомстві.

Відповідно до Конституції, усунення президента України шляхом імпічменту належить до повноважень Верховної Ради і ініціюється більшістю від конституційного складу парламенту.