У Франції суд засудив нападника на редакцію Libération до 25 років тюрми

Суд у Франції засудив до 25 років в’язниці Абдельхакіма Декара, якого обвинувачували у стрілянині в офісі газети Libération в Парижі в 2013 році.

Декара визнали винним у замаху на вбивство двох осіб.

Звинувачення назвало головним мотивом нападів «злобу» і «ворожість підсудного до суспільства, держави і капіталізму», повідомляє агентство AFP.

У листопаді 2013 року Дакар увірвався в офіс Libération і розпочав стрілянину, в результаті чого одна людина була поранена. За три дні до нападу на Liberation Декар увірвався в офіс французького телеканалу BFM TV. Там він погрожував журналістові Філіпу Антуанові. До затримання він також обстріляв офіс банку Société Générale.

Декар був раніше засуджений за причетність до купівлі зброї, що фігурувала під час розслідування справи про вбивство.