Суд визнав дії військових в Зімбабве законними

Верховний суд Зімбабве визнав законними дії військових, наслідком яких стала відставки колишнього президента 93-річного Роберта Мугабе.

Суд також визнав незаконним звільнення з посади віце-президента країни Еммерсона Мнагагви.

15 листопада військові Зімбабве захопили владу в результаті перевороту, взявши Мугабе під домашній арешт і затримавши деяких його союзників. Самі армійські лідери стверджували, що їхні дії не були переворотом.

24 листопада колишній віце-президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва склав присягу президента країни.

Мнангагву номінувала на посаду президента владна партія Зімбабвійський африканський національний союз (ZANU-PF). Це сталося після того, як Мугабе надіслав до парламенту листа, у якому заявив, що йде у відставку з посади президента негайно й добровільно, аби «плавно передати владу» після 37 років правління. Владна партія разом з опозиціонерами планувала сформувати комісію, а потім спільно проголосувати за усунення Мугабе з посади, який не хотів поступатися президентським кріслом.

Мугабе звільнив Мнангагву з посади віце-президента в листопаді. Той вважався найбільш ймовірним наступником Мугабе. Проте після звільнення Мнангагви на посаду президента претендувала дружина Мугабе Грейс.

Країни Заходу неодноразово звинувачували Мугабе в порушеннях прав людини і репресіях проти політичних опонентів.