Пакистан: 1 поліцейський загинув, понад сотня поранені через сутички з протестувальниками

Щонайменше один поліцейський загинув і близько 1150 зазнали поранень під час жорстких сутичок із ісламістами-протестувальниками у пакистанській столиці Ісламабаді. Заворушення почалися після того, як 25 листопада влада почала операцію з розчищення ключового перехрестя, яке сполучає столицю Пакистану з містом Равалпінді.

За офіційними повідомленнями, більшість поранених – силовики, хоча деякі західні агенції вказують про наявність травмованих серед протестувальників.

Близько двох тисяч прихильників ісламістської партії «Техрік-е Лабаік», відомої як «Рух послідовників пророка» перекривають важливе транспортне перехрестя протягом трьох тижнів. Близько 8500 силовиків почали вранці 25 листопада розганяти звідти протестувальників.

Операція почалася після того, як суд постановив припинити протест через порушення нормальної життєдіяльності міста. Влада надала демонстрантам час до півночі, щоб розійтися, але вони цього не зробили. З часу початку протесту 6 листопада головна дорога в Ісламабад, яка використовується тисячами пасажирів, залишалася заблокована. Спочатку поліція заарештувала десятки людей, проти яких застосувала сльозогінний газ у відповідь на кидання протестувальниками каміння в поліцію.

Протестувальники вимагали відставки міністра юстиції Західа Хаміда через зникнення згадки про пророка Магомета у присязі, яку кандидати на виборах мають складати, що на думку протестувальників, є богохульством.