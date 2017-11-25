У Дніпрі мітингом-реквіємом громадськість вшанувала жертв голодоморів

У Дніпрі в суботу ввечері на Привокзальній площі, де раніше стояв пам’ятник Григорієві Петровському, відбувся мітинг-реквієм, присвячений пам’яті жертв голодоморів в Україні. До пам’ятного хреста на захід, організований Українською етнічною громадою, зібрались сотні людей – представники громадських організацій, активісти, волонтери, а також свідки Голодомору та нащадки тих, хто його пережив. У руках вони тримали синьо-жовті прапори, запалені лампадки та збіжжя. Лампадками виклали хрест.

Своїми спогадами поділилась 92-річна Євдокія Волкова, яка пережила голод 1932-33 років на Дніпропетровщині. Жінка розповіла, як рятувалась від голоду, просячи шматочок хліба, як милостиню.

«Я не могла наїстись і ходила просити хліба. Пам’ятаю, як молилась: «Господи, пошли мені шматочок хліба». І я вижила», – розповіла Євдокія Волкова.

За словами учасників акції, вони ретельно бережуть розповіді своїх старших родичів, свідків тих трагічних подій. Дехто приніс навіть родинні реліквії, ікони, які збереглися з того часу.

«Щороку цього дня я купую десять хлібин і роздаю людям. У пам’ять. Моя мама, коли помирала, коли її свідомість вже згасала, з підсвідомості йшли слова: «Печу-печу медяники»… Коли я запитала у тітки, що це за медяники, вона розповіла: мама пережила маленькою «голодовку» 1921-го, потім 1933-го і 1946-47-го. І тоді виручали оті буряки, які терли і розстилали на печі, на сковороді. А хліба хотілось… Ото такі були мамині «медяники», які так глибоко закарбувались в її пам’яті», – розповіла свою родинну історію волонтерка Галина Кузьменко.

Учасники зібрання також розпочали збір підписів під зверненням до голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка щодо встановлення на площі каплиці в пам’ять про загиблих під час Голодомору. Міська влада планувала під час реконструкції площі встановити там інформаційне табло.

Ініціатори будівництва каплиці зауважують, що це має бути позаконфесійна споруда, де зможуть помолитись за загиблих люди різних віросповідань. На цьому місці, біля вокзалу, у голодні 30-і роки, як зазначають краєзнавці, від голоду померли сотні селян, які тікали до міста, намагаючись врятуватися.

«Вважаємо, що на місці масової загибелі українців доречним буде збудувати пам’ятну каплицю. Для встановлення меморіалу пропонуємо провести громадські слухання з питання включення каплиці до загального проекту реконструкції Привокзальної площі та провести відкритий конкурс на розробку проекту з урахуванням громадської ініціативи», – йдеться у зверненні.

Пам’ять загиблих вшанували хвилиною мовчання, до підніжжя пам’ятного хреста поклали квіти, священики відслужили панахиду.

За даними істориків, Дніпропетровська область є однією з тих областей, які найбільше постраждали від Голодомору 1932-33 років. З усієї кількості зареєстрованих смертей в Україні на Дніпропетровщину припадає 70% випадків. В останню суботу листопада в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору.