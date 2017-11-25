На захід України йдуть дощі з мокрим снігом, які поширяться на майже всю територію – синоптики

У неділю, 26 листопада, у більшості західних областей України очікується дощ і мокрий сніг, які вже з понеділка, крім східних, Сумської, Чернігівської та Полтавської областей, поширяться на решту території, повідомили в Укргідрометцентрі.

Крім того, за даними синоптиків, у Карпатах в понеділок очікується лавинна небезпека.

«27 листопада у зв’язку з інтенсивними опадами, у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна лавинна небезпека (3 рівень)», – йдеться в повідомленні.

Синоптик Наталка Діденко на сторінці у Facebook пояснює, що зміна погоди пов’язана з атмосферним фронтом, який рухається з Польщі.

«У неділю дійде до західних областей і принесе сильні дощі. У Карпатах з мокрим снігом. Більшість території – або хмарно, або тумани. На сході – слизькі дороги, ожеледиця. Вночі +4-2, на сході -3-7 градусів. Вдень +3+7, на сході до -2 градусів. В Криму та в Одеській області +6+11 градусів. У Києві завтра переважно без опадів, місцями туман, температура до +4 градусів. Опади дійдуть до Києва у понеділок. Підготуйтеся», – повідомила Наталка Діденко.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджають, що 26-27 листопада через рясні опади очікується підвищення рівня води на річках Закарпатської області до одного метра.

«У деяких регіонах вже випав перший сніг, утворивши численні затори на автошляхах, а на заході України, у районі Чорногірського масиву, з цього тижня розпочався лавинонебезпечний сезон», – повідомили рятувальники.

У ДСНС наголошують на важливості враховувати ускладнення погодних умов при плануванні поїздок і дозвілля.