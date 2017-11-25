У всіх готелях Узбекистану з’явиться Коран і молитовний килимок

Державний комітет Узбекистану із розвитку туризму повідомив, що у всіх готелях країни будуть виставлені релігійні книги, зокрема, Коран, а також молитовний килимок. Відповідні правила почнуть діяти з 1 січня 2018 року.

За даними влади, нововведення пов’язане з бажанням «створити зручності для виконання релігійних обрядів гостей, які відвідуватимуть Узбекистан».

Очікується, що в готелях з’явиться також Біблія і Тора.

Попри те, що Конституція Узбекистану гарантує свободу релігії й переконань, свобода віросповідання суттєво обмежена в країні і перебуває під жорстким контролем влади.