На уродини утримуваного в Росії політв’язня Кольченка проведуть акцію «Марне очікування»

26 листопада група активістів проведе у київському аеропорту «Жуляни» міжнародну акцію «Марне очікування» до дня народження ув’язненого в Росії активіста Олександра Кольченка.

«Учасники події чекатимуть на Сашу з іменною табличкою в зоні прильоту аеропорту. Але він не прилетить. Не через скасування рейсу або погані погодні умови, а тому, що вже більш ніж три роки сидить за кремлівськими ґратами. Там Тундра (прізвисько Олександра Кольченка в середовищі активістів – ред.) зустріне свої двадцять вісім років. Там перебуває ще близько 60 громадян України, які переслідуються за політичними мотивами. Їх ми також будемо чекати. Стільки, скільки потрібно», – повідомили організатори на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, активісти вийдуть з табличками, на яких напишуть імена українських політв’язнів. Подібні акції заплановані також в міжнародних аеропортах Одеси, Львова, Праги і Варшави.

Олександра Кольченка разом з Олегом Сенцовим затримали російські спецслужби в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року російський Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.