Через напад на військовий автомобіль у Пакистані є загиблі та поранені

Щонайменше чотири людини загинули і 22 були поранені 25 листопада через скоєний бойовиком-смертником напад на військовий автомобіль на околиці міста Кветта, столиці пакистанської провінції Белуджистан.

За повідомленнями, об’єктом нападу став автомобіль полковника збройних сил Пакистану, припаркований біля автовокзалу. На момент вибуху військового в автомобілі не було. Вибухотехніки повідомили, що смертник підірвав на собі жилет, нашпигований 10 кілограмами вибухівки.

За даними влади, всі загиблі були мирними жителями. Також серед поранених – четверо силовиків.

Таліби взяли на себе відповідальність за напад.