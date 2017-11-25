Через напад на військовий автомобіль у Пакистані є загиблі та поранені

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Щонайменше чотири людини загинули і 22 були поранені 25 листопада через скоєний бойовиком-смертником напад на військовий автомобіль на околиці міста Кветта, столиці пакистанської провінції Белуджистан.
За повідомленнями, об’єктом нападу став автомобіль полковника збройних сил Пакистану, припаркований біля автовокзалу. На момент вибуху військового в автомобілі не було. Вибухотехніки повідомили, що смертник підірвав на собі жилет, нашпигований 10 кілограмами вибухівки.
За даними влади, всі загиблі були мирними жителями. Також серед поранених – четверо силовиків.
Таліби взяли на себе відповідальність за напад.
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