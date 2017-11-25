Людей, які співпрацюють із ЗСУ, просять не розголошувати дані про перебіг АТО – штаб

У прес-центрі штабу АТО звернулися з проханням до людей, які співпрацюють зі Збройними силами України, не розповсюджувати жодної інформації військового характеру.

«Кілька діб тому мав місце прецедент, коли один із волонтерів передчасно оприлюднив інформацію, яка поставила під загрозу безпеку та життя військовослужбовців. Штаб АТО нагадує про адміністративну та кримінальну відповідальність для військовослужбовців за виток таємної інформації. Ще раз наполегливо просимо не розповсюджувати жодних відомостей про хід антитерористичної операції», – йдеться в повідомлення штабу на сторінці у Facebook.

У штабі також наголосили на важливості таємності інформації, фото та відео матеріалів, які стосуються ходу тактичних та оперативних дій військових, зокрема, переміщення, зміни позицій, розкриття підрозділів, просування тощо.

За попередніми даними, приводом для відповідного попередження штабу АТО стали коментарі для одного з телеканалів військовослужбовця та дописи у Facebook волонтера щодо перебігу операції ЗСУ на Світлодарській дузі, де останніми днями фіксується бойове загострення.

Раніше сьогодні українські військові також повідомили, що упродовж суботи на луганському напрямку бойовики вели обстріли українських оборонних укріплень на Світлодарській дузі. Луганські бойовики натомість стверджують, що військові ЗСУ готують збройні «провокації» і мають намір просунутись у «сірій зоні».

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.