Полторак нагородив 200 військових у зоні АТО і пообіцяв відзнаку ще понад тисячі – Міноборони

До Дня Збройних сил України 6 грудня відомчими відзнаками будуть нагороджені близько 1100 військовослужбовців, які виконують завдання в районі проведення АТО. Про це повідомив 25 листопада Степан Полторак, перебуваючи з робочою поїздкою на Донбасі.

Як повідомили у Міністерстві оборони, в суботу очільник відомства особисто вручив командиру однієї з бригад на Луганщині 9-міліметровий пістолетом АПС, а також нагороди двом іншим командирам – бригадної артилерійської групи та десантно-штурмового батальйону.

«Дякую вам за героїзм та зразкову службу, за те, що ви робите щодня, захищаючи нашу країну», – сказав Полторак, рішенням якого в цей день були нагороджені ще понад 200 військовослужбовців у АТО.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Влада України оголосила про проведення антитерористичної операції проти бойовиків на Донбасі. Україна та Захід звинувачують Росію в підтримці сепаратистів зброєю та особовим складом. Москва заперечує це, визнаючи наявність у складі проросійських бойовиків своїх громадян, яких називає «добровольцями».

За понад три з половиною роки жертвами конфлікту стали понад 10 тисяч людей.